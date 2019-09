Ljubljana, 10. septembra - Cene reguliranih pogonskih goriv so se opolnoči dvignile. Liter bencina je na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest dražji za 0,4 centa in stane 1,268 evra, liter dizelskega goriva pa se je podražil za 1,1 centa na 1,248 evra.