SDS za sejo komisije DZ na temo insolvenčne zakonodaje

Ljubljana, 9. septembra - Poslanska skupina SDS je danes zahtevala sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ na temo insolvenčne zakonodaje. Namen je ugotoviti, ali gre pri institutu poenostavljene prisilne poravnave za "luknje v zakonu" in ali je v postopkih zaznati neustrezno delo preiskovalnih organov in sodne veje oblasti, so navedli.