Po oceni Francije je napočil čas za otoplitev odnosov z Rusijo

Moskva, 9. septembra - Po oceni Francije je napočil čas, da se začnejo rahljati napetosti z Rusijo, potem ko so se danes zunanji in obrambni ministri obeh držav sestali na pogovorih, ki jih ni bilo od začetka krize na vzhodu Ukrajine. Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je ocenil, da se je z izmenjavo zapornikov med Ukrajino in Rusijo odprlo "okno priložnosti".