Vladna koalicija začela pogovore o prihodnjem proračunu

Brdo pri Kranju, 9. septembra - Vladna ekipa in koalicijski poslanci so se popoldne zbrali na Brdu pri Kranju, da bi se seznanili s predlogom proračuna za prihodnji dve leti. Zgornja meja odhodkov je določena že več mesecev in čeprav bi si marsikdo želel več denarja, finančni minister Andrej Bertoncelj od nje ne namerava odstopati.