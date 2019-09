Ljubljančan v priporu zaradi vrste vlomov in tatvin

Izola, 9. septembra - Izolski policisti so v sodelovanju s policisti Policijske uprave Ljubljana končali preiskavo več kaznivih dejanj s področja klasične kriminalitete. Osumljenca, 34-letnika iz Ljubljane, so prijeli na območju Ljubljane, čaka pa ga kazenska ovadba za vlome v stanovanjske objekte, gostinske lokale in tatvine koles iz kleti stanovanjskih blokov.