V prometni nesreči na podravski avtocesti umrla ena oseba

Maribor, 9. septembra - V današnji prometni nesreči na podravski avtocesti je umrla ena oseba, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Avtocesta je zaradi nesreče še vedno zaprta med Zlatoličjem in Marjeto proti Mariboru. Po podatkih prometnoinformacijskega centra nastajajo zastoji. Obvoz je možen preko priključka Zlatoličje in naprej po regionalnih cestah.