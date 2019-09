V Leku odprli razvojne laboratorije, vredne 7,5 milijona evrov

Ljubljana, 9. septembra - V Leku so v razvojnem centru v Ljubljani danes slavnostno odprli nove razvojne laboratorije, vredne 7,5 milijona evrov. V njih bodo razvijali tudi zahtevne trdne in sterilne farmacevtske oblike za zdravljenje onkoloških obolenj, zaradi česar je po besedah direktorja razvojnega centra Matjaža Trška to odprtje za Lek zelo pomemben korak.