Okoljevarstveniki kritični do spodbujanja prodaje športnih terencev

Ljubljana, 9. septembra - Študija mreže Transport & Environment je pokazala, da za nedavno povečanje izpustov toplogrednih plinov novih vozil ni kriv upad prodaje dizelskih vozil, temveč rast prodaje športnih terenskih vozil. Okoljevarstveniki so do spodbujanja prodaje športnih terencev kritični in poudarjajo, da so edina trajnostna rešitev varčna električna vozila.