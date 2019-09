Ministrstvo za izobraževanje z razpisom za sofinanciranje šolnin za dodatno izobraževanje strokovnih delavcev

Ljubljana, 9. septembra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v študijskem letu 2019/2020. Za namen razpisa je ministrstvo zagotovilo 150.000 evrov, nanj pa se je mogoče prijaviti do 30. septembra.