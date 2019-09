V Bazovici znova počastili spomin na usmrtitve štirih primorskih protifašističnih borcev

Bazovica, 8. septembra - V Bazovici pri Trstu so danes znova počastili spomin na štiri primorske protifašistične borce in rodoljube, ki so jih na tamkajšnji gmajni leta 1930 usmrtili fašisti. Iz njihovega upora je zrasla današnja združena Evropa, je po poročanju spletnega portala MMC RTV Slovenija v pismu zapisal predsednik države Borut Pahor.