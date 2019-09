Mertensovi in Sabalenki ženske dvojice na US Opnu

New York, 8. septembra - Belgijka Elise Mertens in Belorusinja Arina Sabalenka sta zmagovalki odprtega prvenstva ZDA v New Yorku v konkurenci ženskih dvojic. V današnjem finalu sta četrti nosilki premagali osmopostavljeni Belorusinjo Viktorijo Azarenko in Avstralko Ashleigh Barty s 7:5 in 7:5.