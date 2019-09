Maribor, 8. septembra - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let se je danes v Mariboru na prijateljski tekmi pomerila z leto mlajšimi francoskimi vrstniki in remizirala - 2:2 (1:2). Slovenci so v uvodu sicer povedli, v drugem delu pa lovili izenačenje in na koncu z uglednimi tekmeci iztržili neodločen izid.