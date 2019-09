Indija našla na Luni izgubljeni modul, stika še ni vzpostavila

New Delhi, 8. septembra - Indijska sonda Chandrayaan-2, ki je v Lunini orbiti, je na Zemljo poslala sliko objekta na Luninem površju, za katerega menijo, da je lunarni modul Vikram, s katerim so 7. septembra izgubili stik, tik preden bi moral pristati na Luni. Kot so danes sporočili iz Indijske vesoljske agencije, bodo zdaj poskušali vzpostaviti stik z njim.