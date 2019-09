Pogrešajo Dragišo Ibraimoviča z Raven na območju Šoštanja

Šoštanj, 8. septembra - Policisti od sobote iščejo 51-letnega Dragišo Ibraimoviča z Raven na območju Šoštanja. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v modro trenirko in črno jopico ter obut v rdeče športne copate. Dragiša je visok okoli 160 centimetrov in ima sive lase, so sporočili s Policijske uprave Celje.