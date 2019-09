Na mejnih prehodih s Hrvaško čakalne dobe za vstop v Slovenijo

Ljubljana, 8. septembra - Ne mejnih prehodih s Hrvaško so tudi danes čakalne dobe za vstop v Slovenijo, ki se podaljšujejo. Trenutno so najdaljše čakalne dobe na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Obrežje, kjer osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo več kot dve uri. Zastoji so tudi pred Šentiljem in predorom Karavanke.