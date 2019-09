* PRIMOŽ ROGLIČ

- rojen: 29. 10. 1989

- prebivališče: Monako

- poklic: profesionalni kolesar

- hobiji: ni časa za hobije

- klub: Jumbo Visma

- trener: Marc Lamberts

* Največji uspehi:

- OI:

10. mesto, vožnja na čas, Rio de Janeiro 2016

26. mesto, cestna dirka, Rio de Janeiro 2016

- SP:

2. mesto, vožnja na čas, Bergen 2017

24. mesto, vožnja na čas, Doha 2016

- EP:

7. mesto, vožnja na čas, Plumelec 2016

- skupne zmage na večetapnih dirkah:

dirka po Azerbajdžanu 2015, dirka po Sloveniji 2015 in 2018, dirka po Algarveju 2017, dirka po Baskiji 2018, dirka po Romandiji 2018 in 2019, dirka po Združenih arabskih emiratih 2019, dirka od Tirenskega do Jadranskega morja 2019, dirka po Španiji 2019

- drugi uspehi:

1. mesto v etapi (vožnji na čas) na dirki po Španiji 2019

1. mesto v dveh etapah (vožnji na čas) na dirki po Italiji 2019

1. mesto v treh etapah dirke po Romandiji 2019

1. mesto v dveh etapah dirk po Združenih arabskih emiratih 2019

1. mesto v etapi dirke po Franciji 2018

1. mesto v etapi dirke Po Sloveniji 2018

1. mesto v etapi (vožnji na čas) dirke Po Sloveniji 2018

1. mesto skupno na dirki po Baskiji 2018

1. mesto v etapi (vožnji na čas) dirke po Baskiji 2018

1. mesto v etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja 2018

1. mesto v etapi dirke po Franciji 2017

1. mesto v etapi (vožnji na čas) na dirki po Romandiji 2017

1. mesto v etapi (vožnji na čas) na dirki po Baskiji 2017

1. mesto v etapi na dirki po Baskiji 2017

1. mesto v etapi (vožnji na čas) na dirki po Italiji 2016

1. mesto v etapi na dirki po Azerbajdžanu 2015 in 2014

1. mesto na državnem prvenstvu v vožnji na čas 2016

1. mesto v etapi na dirki po Sloveniji 2015

1. mesto v etapi na dirki Qinghai Lake 2015

2. mesto v treh etapah na dirki po Španiji 2019

2. mesto v prologu dirke po Romandiji 2019

2. mesto v etapi na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja 2019

2. mesto v etapi (ekipna vožnja na čas) na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja 2019

2. mesto v etapi dirke po Združenih arabskih emiratih 2019

2. mesto v treh etapah na dirki po Baskiji 2018

2. mesto v etapi na dirki (vožnji na čas) po Italiji 2016

3. mesto v dveh etapah na dirki po Španiji 2019

3. mesto skupno na dirki po Italiji 2019

3. mesto v etapi na dirki po Romandiji 2019

3. mesto v etapi na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja 2019

3. mesto v etapi na dirki po Združenih arabskih emiratih 2019

3. mesto skupno na dirki po Britaniji 2018

3. mesto skupno na dirki po Romandiji 2017

3. mesto v etapi na dirki po Algarveju 2017

3. mesto v etapi na dirki po Valencii 2017

4. mesto skupno na dirki po Franciji 2018