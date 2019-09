Radomljani ostajajo na vrhu 2. SNL, nedeljsko tekmo odplaknil dež

Ljubljana, 8. septembra - Nogometaši Kalcerja iz Radomelj tudi po 7. krogu ostajajo na vrhu 2. slovenske lige. Radomljani so tokrat v gosteh po dveh golih Anžeta Piška premagali Jadran Dekane s 3:1. Na drugem mestu so ostali Koprčani z zmago z 2:0 v Dravogradu. Edina današnja tekma med Brdi in Rogaško je bila zaradi dežja preložena na kasnejši termin