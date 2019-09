Ob morju popoldne možni okrepljeni sunki severozahodnega vetra

Ljubljana, 8. septembra - Ob prehodu nevihtne linije bodo pozno popoldne ob morju prehodno možni okrepljeni sunki severozahodnega vetra, opozarja agencija za okolje. Za jugozahod države je zato izdala oranžno vremensko opozorilo za čas med 16. in 18. uro. Ob prehodu vremenske fronte od zahoda proti vzhodu države so to popoldne napovedane močnejše nevihte z nalivi.