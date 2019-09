Na Rabu vsakoletno srečanje preživelih taboriščnikov

Rab, 8. septembra - Na pokopališču nekdanjega taborišča Kampor na hrvaškem otoku Rab je v soboto potekalo vsakoletno srečanje preživelih taboriščnikov, njihovih svojcev in prijateljev. Po navedbah ZZB za vrednote NOB Slovenije je dogodek namenjen ne le obeleževanju spomina na težke dni preteklosti, ampak je tudi most prijateljstva med hrvaškim in slovenskim narodom.