Bianca Andreescu v enem letu na vrh sveta

New York, 8. septembra - Veliko se lahko zgodi v letu dni. Kanadčanka Bianca Andreescu pred letom dni ni bila niti med dvestoterico najboljših teniških igralk sveta in je izpadla v kvalifikacijah za odprto prvenstvo ZDA. Leto pozneje je v New Yorku visoko v zrak dvignila osvojeno trofejo in bo po izjemni predstavi v finalu na ponedeljkovi lestvici skočila v "top 5".