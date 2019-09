Sobotna neurja povzročala težave na Koroškem

Dravograd, 8. septembra - Močnejša neurja z močnimi nalivi so v soboto zvečer zajela območja občin Slovenj Gradec, Dravograd in Ravne na Koroškem. Gasilci in komunalne službe so v devetih intervencijah črpali vodo, čistili cestišča in prepust ter odstranili podrto drevo, ki je poškodovalo električni kabel. Na območju Slovenj Gradca je minulo noč zgorel lesen vikend.