Ekvador skupaj s Kolumbijo in Perujem za mundial 2030

Quito, 8. septembra - Ekvadorski predsednik Lenin Moreno je povabil kolumbijskega in perujskega predsednika, naj združijo moči in vložijo skupno južnoameriško kandidaturo za organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu leta 2030. Kandidatura bi tekmovala s skupno vlogo za organizacijo mundiala Argentine, Čila, Urugvaja in Paragvaja.