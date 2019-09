Kranj, 7. septembra - Hokejisti SŽ Olimpije so v finalu letošnje izvedbe hokejskega pokala Slovenije ubranili lanski naslov. V Kranju so z 8:4 (3:3, 3:1, 2:0) premagali večne tekmece Sij Acroni Jesenice in si priigrali prvo lovoriko v sezoni.