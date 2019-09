Murray in Mattek-Sands zmagovalca OP ZDA v mešanih dvojicah

New York, 7. septembra - Ameriško-britanska kombinacija Bethanie Mattek-Sands in Jamie Murray je drugo leto po vrsti osvojila naslov zmagovalcev teniškega turnirja za veliki slam v New Yorku v konkurenci mešanih dvojic. V nocojšnjem finalu sta z izidom 2:0 v nizih, s 6:2, 6:3, premagala prva nosilca tega turnirja, tajvansko-avstralsko navezo Chan Hao-Ching/Michael Venus.