Gašper Vinčec v svojem prvencu do 3. mesta na svetovnem prvenstvu

Cagliari, 7. septembra - Gašper Vinčec je v svojem prvem nastopu na svetovnem prvenstvu v jadranju maxi jadrnic prišel do tretjega mesta z jadrnico Way of Life. SP je potekalo v Porto Cervu na Sardiniji, ki je gostil jubilejno 30. prvenstvo. Na petih regatah se je pomerilo več kot 50 velikih jadrnic iz 17 držav.