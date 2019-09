Irec Bennett prvi v 14. etapi po Španiji, Roglič še naprej vodilni

Oviedo, 7. septembra - Irec Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) je zmagal v ciljnem sprintu 14. etape kolesarske dirke po Španiji, ki je v dolžini 188 km potekala med San Vincentejem de la Barquero in Oviedom. Slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je bil v glavnini in je obdržal veliko prednost v skupnem seštevku, tretji je ostal Tadej Pogačar (UAE Emirates).