Leclerc dobil kaotične kvalifikacije v Monzi

Monza, 7. septembra - Na nedeljski dirki svetovnega prvenstva formule 1 v Monzi bo s prvega mesta startal adut domačega Ferrarija Monačan Charles Leclerc. V kvalifikacijah, ki so jih zaznamovale številne prekinitve in kaotična zadnja minuta, je premagal oba Mercedesova dirkača Britanca Lewisa Hamiltona in Finca Valtterija Bottasa.