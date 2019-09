Denis Vatovec za las ob finale v Lonatu

Verona, 7. septembra - Slovenskega strelca Denisa Vatovca so malenkosti ločile do preboja v veliki finale letošnjega evropskega prvenstva v italijanskem Lonatu. Koprčan je v olimpijski disciplini trap zadel 118 letečih tarč in zasedel končno deveto mesto, do finalnega nastopa šestih najboljših strelcev pa ga je ločil en zadeti glinasti golob.