Zaradi napovedanega slabega vremena odpovedali kamniško povorko narodnih noš

Kamnik, 7. septembra - Zaradi napovedanega slabega vremena so organizatorji odpovedali za nedeljo napovedano povorko narodnih noš v Kamniku, ki bi sicer potekala v okviru 49. dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Kot pravijo, zaradi slabega vremena obiskovalcem, nastopajočim in udeležencem ne morejo zagotoviti minimalnih standardov za izvedbo prireditve.