Iranski tanker po navedbah ZDA opazili pred obalo Sirije

Damask/Washington/Teheran, 7. septembra - Iranski tanker Adrian Darya 1, ki je v središču spora med Teheranom in Zahodom, so po navedbah ameriškega satelitskega podjetja fotografirali pred obalo Sirije. Ladja, ki je polna nafte, je v začetku tedna najverjetneje izklopila svoje naprave in izginila z radarjev, nazadnje je signal poslala v ponedeljek, ko je bila med Ciprom in Sirijo.