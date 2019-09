Britanski BBC skupaj z drugimi mediji v boj proti dezinformacijam

London, 7. septembra - Britanski BBC je danes skupaj z drugimi mediji in tehnološkimi podjetji zagnal kampanjo za boj proti lažnim novicam, v okviru katere bodo razvili sistem opozoril za dezinformacije med volitvami ter programe osveščanje. Kampanjo in sisteme so med drugim pomagali oblikovati tudi tehnološki giganti, kot so Google, Twitter in Facebook.