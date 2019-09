Španija ima težave z namestitvijo številnih mladih migrantov

Madrid, 7. septembra - Španija ima težave z namestitvijo več tisoč mladih migrantov, ki so v zadnjih letih prispeli v državo. Številni med njimi so bili primorani se privaditi življenja na cesti ali so se začeli ukvarjati s kriminalom. Glede na vladno poročilo v Španiji trenutno živi 14.000 mladoletnikov brez spremstva, leta 2016 jih je bilo 4000.