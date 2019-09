Correa kljub zapletom okreva po nesreči na dirki formule 2

Monza, 7. septembra - Dirkača formule 2 Juana Manuela Correo, ki je bil prejšnjo soboto udeležen v hudi prometni nesreči na dirki formule 2 v Belgiji, v kateri je umrl francoski dirkač Anthoine Hubert, so premestili v bolnišnico v Veliko Britanijo. Ob premestitvi je prišlo do zapletov, a so njegovi starši preko družbenih omrežij sporočili, da je njegovo stanje stabilno.