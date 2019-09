Sedem držav sklenilo pakt za zaščito Amazonije

Bogota, 7. septembra - Sedem južnoameriških držav se je v kolumbijskem mestu Leticia na vrhu o Amazoniji dogovorilo o skupni strategiji varovanja okolja in trajnostnega razvoja za Amazonijo. Predstavniki Brazilije, Bolivije, Peruja, Kolumbije, Ekvadorja, Surinama in Gvajane so v petek podpisali pakt iz Leticie za Amazonijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.