Nekaj zveznih držav ZDA napovedalo protimonopolno preiskavo Facebooka

New York, 7. septembra - New York in sedem drugih zveznih držav ZDA je v petek napovedalo uvedbo skupne protimonopolne preiskave Facebooka, ker naj bi družabni spletni velikan zatiral konkurenco in povzročil tveganja za uporabnike. Tožbo je v imenu osmih držav in okrožja Washington D.C. napovedala newyorška pravosodna ministrica.