Medvedjev bo v prvem finalu turnirja za grand slam izzval Nadala

New York, 7. septembra - Španec Rafael Nadal in Rus Danil Medvedjev se bosta v New Yorku v finalu zadnjega teniškega grand slama sezone udarila za naslov. Drugi igralec sveta Nadal je v polfinalu s 7:6 (6), 6:4 in 6:1 izločil Italijana Mattea Barrettinija, Medvedjev pa za prvi finale na turnirjih velike četverice s 7:6 (5), 6:4 in 6:4 Bolgara Grigorja Dimitrova.