Delo o pripravljenosti na krizo (7. 9.)

Ljubljana, 6. septembra - Uroš Urbas v komentarju V kakšni kondiciji je Slovenija piše o tem, kako je Slovenija pripravljena na morebitno novo krizo. Urbas meni, da so gospodarstvo, bančni sistem in prebivalstvo na krizo relativno dobro pripravljeni, drugače pa je z državo, ki je med drugim povečala javni dolg in ne vlaga v raziskave in razvoj.