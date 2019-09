Nemci doma visoko izgubili z Nizozemci

Ljubljana, 6. septembra - Nemčija je na svoji četrti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 doma izgubila z Nizozemsko z 2:4 (1:0), a je z devetimi točkami ostala druga v skupini C, kjer je na čelu s tremi točkami več tokrat prosta Severna Irska. Nizozemci so s šestimi točkami in tekmo manj tretji.