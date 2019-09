Teja Belak in Sašo Bertoncelj danes v boj za zmago

Sombotel, 7. septembra - Slovenski telovadci so v petek uspešno opravili kvalifikacije druge tekme svetovnega pokala po poletnem premoru, izziva v Sombotelu, in si pritelovadili pet finalov. Danes v slovenskem taboru največ pričakujejo od Teje Belak in Saša Bertonclja, zmagovalcev uvodne postojanke v Mersinu, ki bosta na paradnih orodjih skušala ponoviti uspeh iz Turčije.