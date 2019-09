Kolumbijcema premierni naslov na OP ZDA

New York, 6. septembra - Kolumbijca Juan Sebastian Cabal in Robert Farah sta zmagovalca teniškega turnirja za grand slam v New Yorku v konkurenci moških dvojic. V nocojšnjem finalu sta v dveh nizih pred številnimi kolumbijskimi navijači na stadionu Arthurja Asha s 6:4, 7:5 premagala špansko-argentinsko kombinacijo Marcel Granollers/Horacio Zeballos.