Sindikat pilotov po dogovoru z vodstvom Adrie Airways odpovedal stavko za ta konec tedna

Ljubljana, 6. septembra - Poslovodstvo Adrie Airways in Sindikat prometnih pilotov Slovenije sta danes dosegla sporazum, da napovedane stavke v nedeljo, ponedeljek in torek ne bo, so sporočili iz družbe. Ali bodo stavkali na ostale napovedane datume v mesecu septembru, pa doslej iz Adrie Airways niso sporočili.