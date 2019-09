Objavljen razpis za sofinanciranje šolnin za nadaljnje izobraževanje na področju šolstva

Ljubljana, 6. septembra - Ministrstvo za izobraževanje je objavilo razpis za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Na razpis se lahko prijavijo osebe, ki so vpisane v programe za izpopolnjevanje izobrazbe oz. na magisterije, ki so navedeni v razpisu. Rok za prijavo je 30. september, so sporočili z ministrstva.