Za hokejski pokal Ljubljančani in Jeseničani

Kranj, 7. septembra - V današnjem finalu slovenskega hokejskega pokala se bosta v Kranju ob 20. uri pomerila stara znanca in slovenska večna tekmeca SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice. Ljubljančani branijo lansko zmago, na poti do finala so železarji v polfinalu premagali Založane, Ljubljančani pa Kranjčane.