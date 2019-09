Unicef s šolskimi torbami pred ZN v New Yorku opozarja na otroške žrtve spopadov

New York, 8. septembra - Pred poslopjem Združenih narodov v New Yorku so danes predstavili umetniško instalacijo, s katero želi Unicef opozoriti na grozljivo razsežnost smrti otrok na območjih konfliktov v lanskem letu. Skoraj štiri tisoč torb so razvrstili v vrste, ki spominjajo na pokopališče, vsaka torba pa predstavlja izgubljeno otroško življenje v spopadih.