Koprski policisti prijeli tri organizatorje nezakonitih prehodov meje

Koper, 6. septembra - Koprski policisti so v minulih dneh prijeli 57 migrantov, ki so nezakonito prestopili mejo. Od srede do danes so prijeli tudi tri organizatorje nezakonitih prehodov meje. Zjutraj so ustavili 50-letnega Albanca, ki je štirim Albancem pomagal pri nezakonitem prehodu državne meje. Migrante je peljal v osebnem avtomobilu, so zapisali policisti.