V novomeški bolnišnici v uporabo predali nove prostore dveh centrov

Novo mesto, 6. septembra - V novomeški bolnišnici so danes v uporabo predali nove prostore Centra za intenzivno medicino in Centra za endoskopije. Po besedah direktorice Milene Kramar Zupan gre za pomembno strokovno in razvojno naložbo, saj je do zdaj delo obeh centrov potekalo na ločenih lokacijah in v neustreznih prostorih z zastarelo opremo.