Dars z novimi nadzorniki

Ljubljana, 6. septembra - Skupščina Darsa je danes razširila članstvo nadzornega sveta družbe in imenovala nove nadzornike. Nadzorni svet bo po novem namesto šestih štel devet članov, od katerih bodo trije predstavniki zaposlenih. V nadzorni svet so bili sicer danes imenovani Boris Božičnik, Matej Čufer, Andrej Hudoklin, Jože Oberstar in Jožef Zimšek.