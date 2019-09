V Berlinu razstavljeni originalni Bauhausovi čajniki Marianne Brandt

Berlin, 8. septembra - Od osmih ohranjenih primerkov klasičnih čajnikov umetnice Marriane Brandt iz leta 1924 jih je muzeju in arhivu znamenite šole Bauhaus v Berlinu uspelo zbrati sedem. Skupaj z drugimi deli mojstrov in vajencev šole so do 27. januarja na ogled na jubilejni razstavi ob 100-letnici šole z naslovom Original Bauhaus, poroča nemška tiskovna agencija dpa.