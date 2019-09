Letošnje poletje v Sloveniji drugo najtoplejše od leta 1961

Ljubljana, 6. septembra - Letošnje meteorološko poletje, ki zajema mesece junij, julij in avgust, je bilo v Sloveniji po predhodnih, delnih in še ne povsem preverjenih podatkih nadpovprečno toplo in suho ter nadpovprečno osončeno, je objavila Agencija RS za okolje. Zagotovo pa je, da je bilo letošnje poletje drugo najtoplejše od leta 1961, toplejše je bilo le poletje 2003.