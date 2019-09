Na zavarovalniški konferenci o osnovnih izzivih in tveganjih

Ljubljana, 6. septembra - Ljubljana je danes gostila letno konferenco o zavarovalništvu, na kateri so domači in tuji strokovnjaki razpravljali o izzivih in tveganjih, ki so del zavarovalništva že od samih začetkov dejavnosti. Kot so poudarili v Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN), se v dobi digitalizacije osnovne izzive namreč premalo omenja.